Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unerlaubte Einreise mit dem Kraftfahrzeug/Bundespolizei weist Beschuldigten nach Moldau zurück

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Lindau (ots)

Am Sonntagabend (2. August) haben Bundespolizisten einen moldauischen Staatsangehörigen kontrolliert. Dieser konnte weder Einreise- noch aufenthaltslegitimierende Dokumente für die Einreise nach Deutschaland vorzeigen. Die Bundespolizisten verweigerten ihm daraufhin die Einreise und wiesen ihn per Flug in die Republik Moldau zurück.

Am Sonntagabend kontrollierten Lindauer Bundespolizisten auf der Autobahn BAB96 einen moldauischen Staatsangehörigen. Der 38-Jährige versuchte, mit einem PKW aus Österreich kommend, in die Bundesrepublik Deutschland einzureisen. Er wies sich mit einem gültigen moldauischen Reisepass aus, konnte jedoch keine weiteren einreise oder aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen. Gegenüber den Bundespolizistin gab er an, bereits seit zwei Jahren in Italien wohnhaft zu sein. Die Beamten ermittelten zudem, dass die letzte Einreise in das Schengengebiet 2023 erfolgt ist. Die Beamten zeigten den 38-jährigen Moldauer wegen versuchter unerlaubter Einreise an und verweigerten ihm die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. Am selben Tag wiesen ihn die Bundespolizisten mittels eines Fluges in die Republik Moldau zurück

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