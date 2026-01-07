Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Aggressive Beleidigungen eines US-Amerikaners bei der Grenzkontrolle

Flughafen München (ots)

Am Montag (5. Januar) kam es am Flughafen München zu einem Vorfall, bei dem ein 39-jähriger US-Amerikaner sich bei der Ausreisekontrolle den Beamten der Bundespolizei gegenüber aggressiv und beleidigend verhielt.

Der Reisende, der aus Thessaloniki angekommen war, wollte seinen Flug nach Denver (USA) antreten. Bei der Ausreisekontrolle nutzte er die sogenannte EasyPASS-Anlage, eine teilautomatisierte Grenzkontrolle, die den Passagieren normalerweise eine schnelle und unkomplizierte Durchreise ermöglicht. Da die Kontrolle ihm jedoch anscheinend zu lange dauerte, reagierte er zunehmend ungeduldig.

In seiner Frustration drückte der Mann gewaltsam eine Tür der EasyPass-Anlage auf. Als die Beamten ihn auf sein Verhalten ansprachen, reagierte der 39-Jährige mit verbalen Angriffen. Er beleidigte die Bundespolizisten als "Nazis" und "Fucking Bitches". Aufgrund seines aggressiven Auftretens und seines starken Alkoholkonsums wurde der Mann zur Polizeiwache gebracht.

Der US-Amerikaner muss nun mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen, konnte jedoch seine Heimreise antreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell