Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Mittwoch eine 27-jährige Frau und einen 33-jährigen Mann festnehmen, die im Verdacht stehen am 01. Juli im Frankfurter Hauptbahnhof im ICE 770 eine Tasche mit Kameraequipment im Wert von rund 20.000 Euro entwendet zu haben. Beim Halt in Frankfurt am Main hatten die Täter einem 29-jährigen Reisenden die Tasche mit der Fotoausrüstung gestohlen. Der hatte den Diebstahl erst später bemerkt und bei der Bundespolizei in Hamburg angezeigt. Aufgrund von Bilder, die anhand von Videoaufzeichnungen im Frankfurter Hauptbahnhof gesichert werden konnten, erkannten die Beamten die Tatverdächtigen und konnten sie letztlich festnehmen. Bei der Durchsuchung ihres Frankfurter Hotelzimmers konnten Teile einer hochwertigen Kameraausrüstung, Bargeld und mehrere Handys sichergestellt werden. Die Herkunft dieser Sachen sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Gegen beide Personen, die heute dem Haftrichter vorgeführt werden sollen, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

