Polizei Hamburg

POL-HH: 260713-3. Vermisstenfahndung nach 50-Jähriger aus Hamburg-Eidelstedt

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.07.2026, circa 11:00 Uhr

Ort: Hamburg-Eidelstedt, Lohkampstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg nunmehr öffentlich nach der 50-jährigen Marlene Katharina Pruchnowski aus dem Stadtteil Eidelstedt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ließ die Frau einer Verwandten am 10.07.2026 eine Nachricht zukommen, aus der eine Eigengefährdung hervorgeht. Ihr Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Gestern am frühen Nachmittag bestand zuletzt telefonischer Kontakt zu der 50-Jährigen. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben, erließ eine Richterin einen Beschluss zur öffentlichen Suche nach der Vermissten, die wie folgt beschrieben wird:

- etwa 165 cm groß - kurze, braune Haare - trägt möglicherweise ein dunkelblaues oder rotes Cap

Das Eimsbütteler Landeskriminalamt (LKA 13) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Zim.

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