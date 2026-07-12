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Polizei Hamburg

POL-HH: 260712-1. Vermisstenfahndung nach 69-Jährigem aus Hamburg-Farmsen-Berne

POL-HH: 260712-1. Vermisstenfahndung nach 69-Jährigem aus Hamburg-Farmsen-Berne
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Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.07.2026, 16:00 Uhr

Ort: Hamburg-Farmsen-Berne, Am Luisenhof

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Hamburg nach dem 69-jährigen Karl Babener aus dem Stadtteil Farmsen-Berne und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Senior am Freitagnachmittag zuletzt von Mitarbeitenden eines Pflegedienstes betreut. Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass er die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen hatte. Der 69-Jährige ist in der Mobilität eingeschränkt, orientierungslos und dringend auf Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zum Antreffen des 69-Jährigen geführt haben, sucht die Polizei nun öffentlich mit Lichtbildern nach ihm.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

   -	scheinbares Alter: 70 Jahre
   -	schlanke Statur
   -	weiße Haare

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führt die weiteren Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Schl.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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