Polizei Hamburg

POL-HH: 260629-4. Zeugenaufruf nach mutmaßlich politisch motiviertem Angriff auf eine Personengruppe in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.06.2026, 00:30 Uhr; Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Fuhlsbüttler Straße/ Hellbrookstraße

Am vorletzten Wochenende kam es zu einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff auf eine Personengruppe im Stadtteil Barmbek-Nord. Die Staatschutzabteilung des Landeskriminalamts (LKA 73) führt die Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich eine etwa zehnköpfige Personengruppe an der Kreuzung Fuhlsbüttler Straße/ Hellbrookstraße, nachdem diese zumindest in Teilen gemeinsam das Fußballländerspiel der deutschen Nationalmannschaft in einer Lokalität angeschaut hatte.

Plötzlich erschien eine zweite Personengruppe - nach Zeugenangaben etwa 30 - 40 Personen, die dunkel gekleidet und vermummt gewesen sein sollen - und attackierte die ehemaligen Lokalbesucher. Dabei sollen auch verbale Äußerungen der Angreifer verwendet worden sein, die auf eine linkspolitische Motivation schließen lassen.

Durch die Gewalteinwirkung wurden nach jetzigem Ermittlungsstand drei Personen verletzt.

Eine Sofortfahndung mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen und mehreren Zivilfahnderinnen und Zivilfahndern führte nicht zur Identifizierung möglicher tatverdächtiger Personen.

Die Ermittlungen des Staatschutzes dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

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