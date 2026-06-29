Polizei Hamburg

POL-HH: 260629-2. Öffentlichkeitsfahndung nach Auseinandersetzung und anschließendem Verkehrsunfall in Hamburg-St. Pauli

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Hamburg (ots)

Unfallzeit: 08.05.2024, 02:57 Uhr

Unfallort: Hamburg-St. Pauli, Hamburger Berg

Anfang Mai vor zwei Jahren kam es im Stadtteil St. Pauli zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sowie zu einem anschließenden Verkehrsunfall zum Nachteil eines inzwischen 39-jährigen Mannes. Das Amtsgericht Hamburg hat nun die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach einem Tatverdächtigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen angeordnet.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet der damals 37-Jährige vor einer Lokalität im Stadtteil St. Pauli zunächst mit mehreren Personen in verbale Streitigkeiten. Im Zuge der Auseinandersetzung ergriff der unbekannte Tatverdächtige aus der Gruppe den Mann unvermittelt am Kragen und zog ihn zu Boden, wo er unmittelbar vor einem stehenden Taxi liegen blieb. Der Fahrer, der den am Boden liegenden Mann nicht bemerkte, fuhr kurz darauf an und überrollte ihn mit seinem Pkw.

Hierdurch verletzte sich der 39-Jährige schwer und wurde durch eine alarmierte Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Angreifer flüchtete mit seinen Begleitern in einem weiteren Taxi in unbekannte Richtung.

Die von der zuständigen Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) eigeleiteten Ermittlungen führten bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Auf Antrag der Hamburger Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht daher einen Beschluss für die Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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