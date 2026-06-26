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Polizei Hamburg

POL-HH: 260626-1. Zuführung nach versuchtem Überfall auf Schmuckhändler in Hamburg-Harburg - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.06.2026, 15:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Bremer Straße

Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 46 haben gestern Nachmittag einen 34-Jährigen vorläufig festgenommen, der zuvor versucht hatte, einen Schmuckhändler zu überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Harburger Raubdezernats (LKA 184) zufolge befand sich der 56-Jährige im Rahmen seiner Händlertätigkeit bei einem dortigen Juwelier. Nachdem der Mann das Geschäft im Anschluss verlassen hatte, entriss ihm ein Unbekannter trotz Gegenwehr eine Tüte mit Schmuck und flüchtete in einen angrenzenden Park. Der 56-Jährige folgte dem mutmaßlichen Räuber und konnte diesen wenig später an der Einmündung Knoopstraße/Bremer Straße stellen. Auf der Flucht hatte der Tatverdächtige das Raubgut fallen gelassen, welches durch Zeugen dem 56-Jährigen zurückgegeben wurde.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen nahmen den 34-jährigen Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

Das zuständige Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) übernahm die Ermittlungen und führte den 34-jährigen Moldauer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zu. Ein Haftrichter hat mittlerweile einen Haftbefehl erlassen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden die Personen gebeten, sich zu melden, die das Raubgut aufgefunden oder bei der Verfolgung des Verdächtigen unterstützt haben.

Schl.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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