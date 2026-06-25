Polizei Hamburg

POL-HH: 260625-1. Zeugenaufruf nach Überfall in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.06.2026, 20:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Winterhude, Jahnring

Nachdem zwei Unbekannte am Dienstagabend einen 68-Jährigen im Hamburger Stadtpark überfallen haben, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich der 68-Jährige in der Nähe der American-Football-Anlage im Hamburger Stadtpark, als er zunächst von einem mutmaßlich Jugendlichen nach einer Zigarette und der Uhrzeit gefragt wurde. Während der Mann sein Handy aus der Tasche holte, ergriffen der junge Mann und sein Komplize die Arme des 68-Jährigen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann zu Boden stürzte. Nachdem einer der mutmaßlich Jugendlichen dem 68-Jährigen sein Mobiltelefon entrissen hatte, flüchteten beide Täter zu Fuß in Richtung Jahnring.

Die mutmaßlichen Räuber werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- 15 bis 18 Jahre alt - 165 bis 175 cm groß - sportliche Statur - "südländisches" Erscheinungsbild - schwarze Haare - "kindliches Gesicht"

Täter 2:

- 15 bis 18 Jahre alt - 175 bis 185 cm groß

Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen und zeigte die Tat im weiteren Verlauf an einer Polizeidienststelle an.

Die Ermittlungen werden nun beim zuständigen Raubdezernat der Region Nord (LKA 144) geführt.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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