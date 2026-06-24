Polizei Hamburg

POL-HH: 260624-4. Mutmaßliche Trickdiebe berauben Seniorin in Hamburg-Eppendorf - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.06.2026, 19:20 Uhr bis 19:35 Uhr Tatort: Hamburg-Eppendorf, Martinistraße

Gestern Abend haben eine mutmaßliche Trickdiebin und ihr männlicher Begleiter eine 85-jährige Frau im Hamburger Stadtteil Eppendorf beraubt. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Fachdezernats für Trickdiebstähle (LKA 43) wartete die 85-Jährige an der Bushaltestelle Hudtwalckerstraße auf einen Bus, als sie zunächst von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und nach dem Weg gefragt wurde.

Die Seniorin ging nicht auf das Gespräch ein und stieg in den inzwischen angehaltenen Bus ein. Als sie den Linienbus kurz darauf an der Bushaltestelle Julius-Reincke-Stieg/Martinistraße im Stadtteil Eppendorf verließ, hielt ein Auto neben ihr an, in dem die zuvor um Hilfe bittende unbekannte Frau sowie ein männlicher Begleiter saßen und die 85-Jährige offenbar erneut gezielt ansprachen. Sie verwickelten die ältere Dame in ein Gespräch und boten ihr zudem im Fahrzeug bereitliegende Schmuckgegenstände an. Die Beifahrerin griff im Verlauf unvermittelt das Handgelenk der Dame und entriss ihr den getragenen Schmuck. Anschließend entfernte sich das Duo in dem schwarzen Pkw in Richtung des nahegelegenen Krankenhauses.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen und ihrem Komplizen.

Die Seniorin blieb unverletzt und konnte die zwei Personen wie folgt beschreiben:

Täterin:

- circa 160 cm groß - etwa 40 bis 50 Jahre - normale Statur - "südländisches" Erscheinungsbild - glatte, schwarze Haare zum Zopf gebunden

Komplize und Fahrer des schwarzen Pkw:

- circa 170 bis 180 cm groß - etwa 40 bis 50 Jahre - korpulente Statur - "südländisches" Erscheinungsbild - trug eine weiße Oberbekleidung

Die Ermittlungen des LKA 43 dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu der Täterin und ihrem Begleiter geben können, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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