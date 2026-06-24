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Polizei Hamburg

POL-HH: 260624-2. Erledigung einer Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 23.05.2026, 19:30 Uhr

Ort: Hamburg-Othmarschen

Seit Ende Mai fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 13-jährigen, vermissten Mädchen aus dem Hamburger Stadtteil Othmarschen.

Die ursprüngliche Vermisstenfahndung wurde unter dem Titel "260527-4. Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen aus Hamburg-Othmarschen" veröffentlicht und nun gelöscht.

Die Vermisste wurde am Montagabend von ihrer Mutter am Hamburger Hauptbahnhof wohlbehalten in Empfang genommen.

Hinweise auf Straftaten als Ursache für das Fernbleiben liegen derzeit nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind somit beendet.

Zim.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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