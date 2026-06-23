Polizei Hamburg

POL-HH: 260623-3. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.06.2026, 00:00 Uhr bis circa 01:00 Uhr Tatort: Hamburg-St. Pauli, Simon-von-Utrecht-Straße

In der Nacht zu Montag kam es im Stadtteil St. Pauli durch einen bislang Unbekannten zu einem sexuellen Übergriff auf eine 47-jährige Frau. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge sprach der Mann die 47-Jährige zunächst im Bereich der Reeperbahn an. Gemeinsam gingen sie in die Simon-von-Utrecht-Straße, wo der Mann die Frau unvermittelt in mutmaßlich sexueller Absicht angriff. Zudem versuchte er, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Die Frau setzte sich zur Wehr, woraufhin der Angreifer sie geschlagen haben soll und ihr anschließend die Handtasche entriss.

Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung Talstraße.

Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Die 47-Jährige wurde durch die Attacke leicht verletzt und kann den Mann wie folgt beschreiben:

- circa 25 bis 30 Jahre - etwa 175 cm groß - Schwarz - trug dunkle Kleidung sowie eine dunkle Kopfbedeckung

Die Ermittlungen des LKA 42 dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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