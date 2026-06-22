Polizei Hamburg

POL-HH: 260622-2. Zeugenaufruf nach Hasskriminalität in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.06.2026, 05:25 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Talstraße

Nachdem am frühen Samstagmorgen ein noch Unbekannter einen 40-Jährigen mutmaßlich homophob motiviert geschlagen hat, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich der 40-Jährige in der Talstraße und wurde von zwei unbekannten Männern auf seine sexuelle Orientierung angesprochen. Im weiteren Verlauf schlug einer der Unbekannten unvermittelt mutmaßlich homophob motiviert auf den 40-Jährigen ein und verletzte ihn am Kopf. Der Unbekannte, der mit schwarzen Haaren, einem schwarzen Vollbart und insgesamt mit einer "südländischen" Erscheinung beschrieben wurde, flüchtete im Anschluss mit seinem Begleiter in Richtung Simon-von-Utrecht-Straße.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung transportierte den leicht verletzten 40-jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen werden nun vom für Hasskriminalität zuständigen Staatsschutz im Landeskriminalamt (LKA 73) geführt und dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

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