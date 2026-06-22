Polizei Hamburg

POL-HH: 260622-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 76-Jähriger aus Hamburg-Marienthal

Hamburg (ots)

Zeit: seit 18.06.2026, 09:00 Uhr; Ort: Hamburg-Marienthal, Zitzewitzstraße

Seit Donnerstagmorgen der vergangenen Woche wurde eine 76-Jährige Seniorin aus dem Hamburger Stadtteil Marienthal vermisst. Die Polizei Hamburg suchte öffentlich mit einem Foto nach ihr.

Die ursprüngliche Vermisstenfahndung wurde unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6298172 veröffentlicht.

Eine Passantin hatten die Frau inzwischen am U-Bahnhof Billstedt wiedererkannt und die Polizei informiert. Einsatzkräfte transportierten sie anschließend wieder in ihre Pflegeeinrichtung.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Mx.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell