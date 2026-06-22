POL-HH: 260622-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 76-Jähriger aus Hamburg-Marienthal
Hamburg (ots)
Zeit: seit 18.06.2026, 09:00 Uhr; Ort: Hamburg-Marienthal, Zitzewitzstraße
Seit Donnerstagmorgen der vergangenen Woche wurde eine 76-Jährige Seniorin aus dem Hamburger Stadtteil Marienthal vermisst. Die Polizei Hamburg suchte öffentlich mit einem Foto nach ihr.
Die ursprüngliche Vermisstenfahndung wurde unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6298172 veröffentlicht.
Eine Passantin hatten die Frau inzwischen am U-Bahnhof Billstedt wiedererkannt und die Polizei informiert. Einsatzkräfte transportierten sie anschließend wieder in ihre Pflegeeinrichtung.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.
Mx.
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