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Polizei Hamburg

POL-HH: 260619-1. Erledigung der Vermisstenfahndungen nach dem 73-Jährigen aus Hamburg-Alsterdorf und dem 67-Jährigen aus Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Zeiten: seit 17.06.2026, 08:10 Uhr & 16.06.2026, 21:00 Uhr; Orte: Hamburg-Alsterdorf, Dorothea-Kasten-Straße & Hamburg-Horn, Washingtonallee

Seit Mittwochmorgen beziehungsweise Dienstagabend wurden zwei Männer vermisst. Die Polizei fahndete öffentlich mit Fotos nach ihnen.

Die entsprechenden Pressemitteilungen lauteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6297436 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6297414

Beide Personen wurden gestern angetroffen und befinden sich nun wieder in betreuter Obhut.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.

Mx.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.06.2026 – 14:08

    POL-HH: 260617-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Georg

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 14.06.2026, 06:35 Uhr Tatort: Hamburg-St. Georg, Adenauerallee Am Sonntagmorgen wurde ein 40-jähriger Mann im Hamburger Stadtteil St. Georg durch einen Unbekannten mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es am Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) infolge eines Streits zu einer ...

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