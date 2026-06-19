Polizei Hamburg

POL-HH: 260619-1. Erledigung der Vermisstenfahndungen nach dem 73-Jährigen aus Hamburg-Alsterdorf und dem 67-Jährigen aus Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Zeiten: seit 17.06.2026, 08:10 Uhr & 16.06.2026, 21:00 Uhr; Orte: Hamburg-Alsterdorf, Dorothea-Kasten-Straße & Hamburg-Horn, Washingtonallee

Seit Mittwochmorgen beziehungsweise Dienstagabend wurden zwei Männer vermisst. Die Polizei fahndete öffentlich mit Fotos nach ihnen.

Die entsprechenden Pressemitteilungen lauteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6297436 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6297414

Beide Personen wurden gestern angetroffen und befinden sich nun wieder in betreuter Obhut.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.

Mx.

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