Polizei Hamburg

POL-HH: 260619-3. Vermisstenfahndung nach 76-Jähriger aus Hamburg-Marienthal

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 18.06.2026, 09:00 Uhr

Ort: Hamburg-Marienthal, Zitzewitzstraße

Seit Donnerstagmorgen wird die 76-Jährige Barbara Käthe Elisabeth Nordick-Strutz aus dem Hamburger Stadtteil Marienthal vermisst. Die Polizei Hamburg sucht jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach ihr.

Die Frau verließ am Donnerstagmorgen ihre Pflegeeinrichtung und wurde zuletzt Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr im Bereich des U-Bahnhofes Wandsbek Markt gesehen. Seitdem ist die an Demenz erkrankte und orientierungslose Seniorin unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der 76-Jährigen. Aus diesem Grund hat ein Richter am Amtsgericht heute einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 160 - 165 cm groß

- schwarze, mittellange Haare

- bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jeans

Das Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 151) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Frau sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen./Schl.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell