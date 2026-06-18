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Polizei Hamburg

POL-HH: 260618-1. Verkehrshinweis anlässlich einer Fahrradsternfahrt im Hamburger Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Zeit: 21.06.2026, ab etwa 09:00 Uhr bis circa 18:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am Sonntag findet im Hamburger Stadtgebiet erneut eine Fahrradsternfahrt mit insgesamt sechs angemeldeten Hauptaufzügen sowie zahlreichen Zubringeraufzügen statt, zu denen mehrere tausend Fahrradfahrende erwartet werden. Es muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Der Veranstalter ruft in diesem Jahr unter dem Tenor "Fahrradsternfahrt 2026 - Rad fahren - Klima schützen!" zu mehreren Fahrradaufzügen auf, von denen einige in Schleswig-Holstein und auch in Niedersachsen beginnen.

Die Teilnehmenden der Hauptaufzüge werden entlang der definierten Zubringerstrecken in Richtung Jungfernstieg fahren und anschließend gemeinsam eine Ringroute im Innenstadtbereich absolvieren.

Nähere Informationen zu den Routen und Fahrzeiten sind unter https://fahrradsternfahrt.hamburg/ zu finden.

Entlang der Fahrtstrecken wird es zu temporären Verkehrsmaßnahmen und insbesondere im Innenstadtbereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Besucherinnen und Besuchern des Hamburger Stadtgebiets wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen.

Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

Wen.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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