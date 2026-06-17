Polizei Hamburg

POL-HH: 260617-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.06.2026, 06:35 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Adenauerallee

Am Sonntagmorgen wurde ein 40-jähriger Mann im Hamburger Stadtteil St. Georg durch einen Unbekannten mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es am Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) infolge eines Streits zu einer Schlägerei zwischen einem bislang Unbekannten und dem 40-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der Unbekannte den Geschädigten mit einem Messer und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den Mann vor Ort und transportierten ihn in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen sowie Einsatzkräften der Bundespolizei führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- circa 50 Jahre alt

- 185 - 190 cm groß

- "osteuropäische" Erscheinung

- dunkle Haare

- dunkel bekleidet

Das örtlich zuständige Landeskriminalamt (LKA 113) übernahm daraufhin die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Aufgrund der im Laufe der weiteren Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse wurde die Tat inzwischen durch die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft, woraufhin die Mordkommission (LKA 41) die polizeilichen Ermittlungen übernahm.

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich die beteiligten Personen mutmaßlich aus dem Betäubungsmittelmilieu flüchtig kennen könnten.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell