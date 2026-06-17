Polizei Hamburg

POL-HH: 260617-3. Nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Georg - Tatverdächtiger verhaftet

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.06.2026, 13:40 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Georg, Hammerbrookstraße

Im Stadtteil St. Georg ist es am vorvergangenen Sonntag zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines Mannes gekommen. Ein Tatverdächtiger konnte inzwischen verhaftet werden.

Zunächst wird auf die Pressemitteilung vom 08.06.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6290042 verwiesen.

Im Zuge der Ermittlungen der Hamburger Strafverfolgungsbehörden geriet ein 36-jähriger Afghane in den Fokus der Kriminalbeamtinnen und -beamten, gegen den sich im weiteren Verlauf der dringende Tatverdacht erhärtete.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen, der gestern von Einsatzkräften der Bundespolizei am Flughafen Berlin-Brandenburg bei seinem Versuch der Ausreise aus Deutschland vollstreckt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige dem Untersuchungsgefängnis überstellt.

Der Geschädigte wurde in der vorherigen Pressemitteilung als 41-jähriger Mann bezeichnet. Durch die Ermittlungen konnte nun die Identität zweifelsfrei bestimmt werden. Das Alter des Mannes wird mit dieser Meldung auf 34 Jahre korrigiert. Nach erfolgter Notoperation hat sich sein Gesundheitszustand inzwischen stabilisiert.

Die Ermittlungen dauern an.

Mx.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell