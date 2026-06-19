Polizei Hamburg

POL-HH: 260619-2. Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Hamburg-Altona-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.06.2026, 12:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Billrothstraße

Gestern Mittag hat ein Unbekannter eine 65-Jährige an ihrer Wohnanschrift beraubt und dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen des örtlichen Raubdezernats (LKA 124) zufolge betrat eine 65-jährige Frau das Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses, als ein Unbekannter ihr ins Gebäude folgte und der Seniorin unvermittelt die Halskette entriss. Die Frau machte durch Hilferufe einen Nachbarn auf sich aufmerksam, woraufhin der Angreifer zu Fuß in Richtung Walter-Möller-Park flüchtete. Der Zeuge folgte dem mutmaßlichen Räuber zunächst, verlor ihn jedoch kurz darauf aus den Augen.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme des Mannes, der wie folgt beschrieben werden kann:

- circa 180 cm groß - "arabisches" Erscheinungsbild - bekleidet mit einer dunkelblauen Daunenjacke, weißen Schuhen und einer weißen Basecap

Die Frau erlitt durch den Überfall oberflächliche Verletzungen am Hals - eine medizinische Behandlung war zunächst nicht erforderlich.

Die Ermittlungen des LKA 124 dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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