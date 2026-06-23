Polizei Hamburg

POL-HH: 260623-1. Zeugenaufruf nach versuchtem Sexualdelikt in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.06.2026, 03:44 Uhr

Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Goebenstraße

Nachdem es in der Nacht zu Sonntag im Stadtteil Eimsbüttel zu einem sexuell motivierten Übergriff auf eine 21-Jährige gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich die 21-Jährige auf ihrem Heimweg, als sie in der Goebenstraße von einem Unbekannten von hinten ergriffen, in einen Hauseingang gezogen und dort sexuell bedrängt wurde. Als die Frau im weiteren Verlauf angab, dass sie die Polizei informiert habe, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Eppendorfer Weg. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- etwa 180 cm groß - der Stimme nach zwischen Mitte 20 und Mitte 30 Jahre alt - auffällig "breit gebaut" - sprach Hochdeutsch - trug eine helle Hose

Die Fachabteilung für Sexualdelikte (LKA 42) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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