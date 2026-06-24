Polizei Hamburg

POL-HH: 260624-1. Verkehrshinweis anlässlich zweier Veranstaltungen am Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: 26.06.2026 bis 28.06.2026

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Wochenende finden die Veranstaltungen "Hamburg Harley Days" sowie der "hella hamburg halbmarathon" statt, zu denen zahlreiche Teilnehmende und Gäste im Hamburger Stadtgebiet erwartet werden. Darüber hinaus sind auch Versammlungen und Aufzüge angemeldet. Es muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Von Freitag bis Sonntag finden die "Hamburg Harley Days" auf dem Gelände des Großmarktes Hamburg im Stadtteil Hammerbrook statt. Die Veranstaltung zieht jedes Jahr mehrere tausend Motorradfans an.

Den Höhepunkt bildet am Sonntagnachmittag die traditionelle "Harley Parade", bei der die Motorradfahrenden auf einer rund 30 Kilometer langen Route durch die Stadt fahren. Die Parade startet um 14:00 Uhr am Großmarkt und führt über die Veddel, die Köhlbrandbrücke und den Hafen. Anschließend geht es über die Neuen Elbbrücken, die St. Pauli Landungsbrücken und den Fischmarkt weiter zur Reeperbahn, bevor die Ausfahrt wieder am Großmarkt endet. Während der Parade, die bis etwa 16:30 Uhr dauert, werden Verkehrsmaßnahmen entlang der Strecke getroffen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://hamburgharleydays.de/

Am Sonntagmorgen startet der "32. hella hamburg halbmarathon", an dem über zwanzigtausend Läuferinnen und Läufer teilnehmen werden.

Die Teilnehmenden starten ab 08:30 Uhr und gehen in mehreren Startwellen auf die Strecke. Die Route führt von der Reeperbahn bis zum Hohenzollernring, weiter über die St. Pauli Landungsbrücken, durch die Innenstadt entlang der Außenalster und endet im Bereich der Messehallen.

Bereits ab 04:00 Uhr werden durch den Veranstalter Straßensperrungen vorgenommen, die ab etwa 14:30 Uhr sukzessive aufgehoben werden sollen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://www.hamburg-halbmarathon.de/.

Zusätzlich sind für das Wochenende mehrere kleinere Versammlungen und Aufzüge im Hamburger Stadtgebiet angemeldet. Auch hier kann es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Polizei Hamburg empfiehlt allen Verkehrsteilnehmenden, sich frühzeitig über mögliche Einschränkungen zu informieren und alternative Routen zu wählen. Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Bereiche wird geraten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Wen.

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