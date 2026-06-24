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Polizei Hamburg

POL-HH: 260624-3. Zeugenaufruf nach Hasskriminalität in Hamburg-Sternschanze

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.06.2026, 23:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Sternschanze, Schulterblatt/Susannenstraße

Gestern Abend wurde eine 21-Jährige im Stadtteil Sternschanze von einem Unbekannten geschlagen und homophob beleidigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei ging die 21-Jährige die Straße Schulterblatt entlang, als sie in Höhe der Susannenstraße von einem vorbeifahrenden E-Scooter touchiert wurde. Auf dieses Verhalten angesprochen, soll der unbekannte Fahrer abrupt angehalten und der 21-Jährigen unvermittelt so stark ins Gesicht geschlagen haben, dass diese zu Boden stürzte. Nachdem der Angreifer die Geschädigte daraufhin noch homophob beleidigt hatte, flüchtete er auf seinem E-Scooter in Richtung Max-Brauer-Allee/Altonaer Straße.

Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

   - 25 bis 30 Jahre alt
   - circa 190 cm groß
   - "südländische" Erscheinung
   - schwarze, zur rechten Seite gekämmte Haare
   - Vollbart
   - trug ein hellblaues Langarmshirt

Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die leicht verletzte 21-Jährige vor Ort.

Der für Hasskriminalität zuständige Staatsschutz (LKA 73) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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