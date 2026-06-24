POL-HH: 260624-3. Zeugenaufruf nach Hasskriminalität in Hamburg-Sternschanze
Hamburg (ots)
Tatzeit: 23.06.2026, 23:05 Uhr
Tatort: Hamburg-Sternschanze, Schulterblatt/Susannenstraße
Gestern Abend wurde eine 21-Jährige im Stadtteil Sternschanze von einem Unbekannten geschlagen und homophob beleidigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei ging die 21-Jährige die Straße Schulterblatt entlang, als sie in Höhe der Susannenstraße von einem vorbeifahrenden E-Scooter touchiert wurde. Auf dieses Verhalten angesprochen, soll der unbekannte Fahrer abrupt angehalten und der 21-Jährigen unvermittelt so stark ins Gesicht geschlagen haben, dass diese zu Boden stürzte. Nachdem der Angreifer die Geschädigte daraufhin noch homophob beleidigt hatte, flüchtete er auf seinem E-Scooter in Richtung Max-Brauer-Allee/Altonaer Straße.
Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:
- 25 bis 30 Jahre alt - circa 190 cm groß - "südländische" Erscheinung - schwarze, zur rechten Seite gekämmte Haare - Vollbart - trug ein hellblaues Langarmshirt
Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die leicht verletzte 21-Jährige vor Ort.
Der für Hasskriminalität zuständige Staatsschutz (LKA 73) führt die Ermittlungen.
Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.
Zim.
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