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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Versuchter Einbruch in Café + Bäckereitür hält Einbruchsversuch stand + In unbewohntes Haus eingestiegen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Versuchter Einbruch in Café

Die Tür eines Cafés in der Bad Nauheimer Parkstraße hielt den Aufbruchsversuchen eines Unbekannten stand. An der Tür verursachte der Täter allerdings Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Der Tatzeitraum kann auf Mittwoch (18.03.2026), 19:00 Uhr bis Donnerstag (19.03.2026), 09:00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Münzenberg: Bäckereitür hält Einbruchsversuch stand

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Mittwoch (18.03.2026), 17:30 Uhr und Donnerstag (19.03.2026), 12:00 Uhr in eine Bäckerei im Steinweg in Münzenberg einzudringen. Hierbei scheiterten die Täter jedoch an der Eingangstür. Ohne Beute mussten sie ihr Vorhaben abbrechen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg Kontakt zu treten.

Ortenberg: In unbewohntes Haus eingestiegen

In der Hauptstraße in Selters stiegen Einbrecher im Zeitraum von Mittwoch (18.03.2026), 15:00 Uhr bis Donnerstag (19.03.2026), 11:15 Uhr durch ein Fenster in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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