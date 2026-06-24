Polizei Hamburg

POL-HH: 260624-5. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf zu tödlichem Verkehrsunfall in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 24.06.2026, 10:15 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wandsbek, Ölmühlenweg

Heute Vormittag kam es im Stadtteil Wandsbek zu einer Kollision zwischen zwei Kraftfahrzeugen und einem Radfahrer, bei der dieser tödliche Verletzungen erlitt.

Den bisherigen Erkenntnissen eines Verkehrsunfall-Teams (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge befuhr der 57-Jährige mit seinem Fahrrad den Radweg des Ölmühlenwegs in Richtung Ahrensburger Straße. Vor der Willöperstraße querte er die Fahrbahn und kollidierte anschließend mit einem in Richtung Walddörferstraße fahrenden VW Polo einer 56-jährigen Frau sowie einem in Richtung Ahrensburger Straße fahrenden VW Transporter eines 64-Jährigen.

Ersthelferinnen und Ersthelfer begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, die im weiteren Verlauf von einer Rettungswagenbesatzung übernommen wurden. Dennoch erlag der Fahrradfahrer noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Das VUT übernahm die Unfallaufnahme. Hierbei kamen auch ein 3D-Scanner sowie ein Sachverständiger zum Einsatz.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen.

Der Ölmühlenweg wurde für die Unfallaufnahme zwischen den Kreuzungen Walddörferstraße und Ahrensburger Straße voll gesperrt. Die Verkehrsmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Die Ermittlungen werden im Weiteren bei der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) geführt.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell