PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260625-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.06.2026, 23:00 Uhr

Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei Hamburg seit Dienstag öffentlich nach einer 14-jährigen aus dem Stadtteil Rahlstedt.

Die ursprüngliche Vermisstenfahndung wurde unter dem Titel "260623-2. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt" veröffentlicht und nun gelöscht.

Die Vermisste wurde heute Vormittag am U-Bahnhof Niendorf-Nord angetroffen.

Hinweise auf Straftaten als Ursache für das Fernbleiben liegen derzeit nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind somit beendet.

Zim.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 09:58

    POL-HH: 260625-1. Zeugenaufruf nach Überfall in Hamburg-Winterhude

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 23.06.2026, 20:30 Uhr Tatort: Hamburg-Winterhude, Jahnring Nachdem zwei Unbekannte am Dienstagabend einen 68-Jährigen im Hamburger Stadtpark überfallen haben, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich der 68-Jährige in der Nähe der American-Football-Anlage im Hamburger ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 12:44

    POL-HH: 260624-4. Mutmaßliche Trickdiebe berauben Seniorin in Hamburg-Eppendorf - Zeugenaufruf

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 23.06.2026, 19:20 Uhr bis 19:35 Uhr Tatort: Hamburg-Eppendorf, Martinistraße Gestern Abend haben eine mutmaßliche Trickdiebin und ihr männlicher Begleiter eine 85-jährige Frau im Hamburger Stadtteil Eppendorf beraubt. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Nach den bisherigen Erkenntnissen des Fachdezernats für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren