POL-HH: 260625-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt
Hamburg (ots)
Zeit: seit 14.06.2026, 23:00 Uhr
Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei Hamburg seit Dienstag öffentlich nach einer 14-jährigen aus dem Stadtteil Rahlstedt.
Die ursprüngliche Vermisstenfahndung wurde unter dem Titel "260623-2. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt" veröffentlicht und nun gelöscht.
Die Vermisste wurde heute Vormittag am U-Bahnhof Niendorf-Nord angetroffen.
Hinweise auf Straftaten als Ursache für das Fernbleiben liegen derzeit nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind somit beendet.
Zim.
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