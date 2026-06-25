Polizei Hamburg

POL-HH: 260625-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.06.2026, 23:00 Uhr

Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei Hamburg seit Dienstag öffentlich nach einer 14-jährigen aus dem Stadtteil Rahlstedt.

Die ursprüngliche Vermisstenfahndung wurde unter dem Titel "260623-2. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt" veröffentlicht und nun gelöscht.

Die Vermisste wurde heute Vormittag am U-Bahnhof Niendorf-Nord angetroffen.

Hinweise auf Straftaten als Ursache für das Fernbleiben liegen derzeit nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind somit beendet.

Zim.

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