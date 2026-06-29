Polizei Hamburg

POL-HH: 260629-1. 35-Jähriger erleidet Erkrankung und verstirbt im Straßenverkehr in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 26.06.2026, 13:58 Uhr

Unfallort: Hamburg-Rahlstedt, Sieker Landstraße

Mutmaßlich aufgrund einer Erkrankung kam es am Freitagmittag im Stadtteil Rahlstedt zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein 35-jähriger Beteiligter verstarb noch am Unfallort.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) zufolge befuhr der 35-Jährige mit seinem Fiat Punto die Sieker Landstraße in Richtung stadteinwärts. Mutmaßlich aufgrund einer Erkrankung verlor der Mann während der Fahrt das Bewusstsein, woraufhin sein Fahrzeug etwa in Höhe der Einmündung Waterblöcken auf den vor ihm fahrenden Pkw Opel eines 66-Jährigen auffuhr.

Trotz von Zeuginnen und Zeugen umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, die im weiteren Verlauf durch eine Rettungswagenbesatzung übernommen wurden, verstarb der 35-Jährige noch am Einsatzort.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen sowie Angehörigen.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 3 in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Todesermittlungen (LKA 414) geführt und dauern an. Bislang liegen keine Hinweise darauf vor, dass die Kollision ursächlich für den Tod des Pkw-Fahrers war.

Zim.

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