POL-HH: 190623-4. Erinnerung - Einladung für Medienvertreter - Vorstellung der Kampagne #VorsichtOnlineBetrug

Zeit: 24.06.2019, 14:00 Uhr Ort: Hamburg-Alsterdorf, Bruno-Georges-Platz 2, 22297 Hamburg, Wirtschaftsgebäude, Raum 104

Der Betrug im Internet ist aktuell eines der dominierenden Kriminalitätsfelder und beschäftigt Polizisten und Verbraucherschützer gleichermaßen. Angesichts des stark wachsenden Internethandels ist es unausweichlich, dass es zu mehr Betrugstaten kommt.

Um Bürgerinnen und Bürger zu informieren, führt die Polizei Hamburg eine Kampagne zur Betrugsprävention durch. Im Fokus stehen Straftaten im Zusammenhang mit Bestellungen im Internet, falschen Wohnungsangeboten und gestohlenen Identitäten.

Zum Auftakt einer Aktionswoche werden Hamburgs Innensenator Andy Grote, Polizeipräsident Ralf Martin Meyer, LKA-Leiter Frank-Martin Heise und der Vorstand der Verbraucherzentrale Hamburg, Michael Knobloch, am kommenden Montag die Kampagne #VorsichtOnlineBetrug vorstellen.

Die Aktionswoche erfolgt in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Hamburg, mit der bereits eine Kooperationsvereinbarung zur Förderung der Verhütung und Verfolgung von Vermögens- und Eigentumsdelikten und von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher besteht.

Die Redner stehen anschließend für O-Töne zur Verfügung.

Vor dem Wirtschaftsgebäude sind Parkplätze in begrenzter Anzahl vorhanden. Journalisten werden an der Zufahrt des Geländes in Empfang genommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Veranstaltungsraum nicht mit einem WLAN ausgestattet ist und auch keine gesonderte Tonspur zur Verfügung steht.

Journalisten sind zu diesem Termin herzlich eingeladen und werden höflich um Anmeldung gebeten.

