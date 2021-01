Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording: Stehlgut aufgefunden

Sankt Peter-Ording (ots)

Am Sonntagmittag (10. Januar 2021) stellte eine Eiderstedter Polizeistreife im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen ein gestohlenes Fahrrad fest. Das Fahrrad befand sich im Eingangsbereich eines Wohnhauses in Sankt Peter-Ording und schien dort von einem Bewohner abgestellt worden zu sein. Der 30-Jährige gewährte den Beamten Zutritt zu seiner Wohnung. In der Wohnung fanden die Beamten diverse Gegenstände, für die der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Einige der aufgefundenen Gegenstände konnten bereits vorangegangenen Diebstählen zugeordnet werden. Es wurden diverse Gegenstände sichergestellt, wie zum Beispiel Schmuck, Smartphones und Laptops. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Anna Rehfeldt

Telefon: 0461 / 484 2009

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell