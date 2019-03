Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Tankbetrug führt zu Sicherstellung von Pkw

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am Montagnachmittag sind zwei Männer an einer Tankstelle am Dünweg aufgefallen, weil sie nicht zahlen konnten, nachdem sie getankt hatten. Eine Mitarbeiterin rief die Polizei, die den Wagen später sicherstellte.

In Hilgen fuhr gestern (25.03.) gegen 15.30 Uhr ein weißer Kastenwagen mit bulgarischen Kennzeichen und zwei Personen besetzt auf das Gelände einer Tankstelle am Dünweg. Anstatt zu bezahlen, legten die zwei Fahrzeuginsassen der Kassiererin ihre Ausweise vor. Sie gaben an, dass sie in der Nähe auf einer Baustelle tätig seien und gleich mit Bargeld wieder kommen wollten. Zwischenzeitlich boten sie ihr und einem weiteren Kunden ein Handy zum Kauf an. Die Burscheiderin ließ nicht mit sich diskutieren und rief die Polizei. Es stellte sich heraus, dass keiner der Männer auf einer Baustelle arbeitete. Der weiße Renault Master, mit dem die Männer (19 und 38J) unterwegs waren, war zudem komplett bis unters Dach mit verschiedenen Kupferkabeln beladen, so dass sich der Verdacht des Diebstahls erhärtete.

Die Polizei stellte den Renault samt der Kabel sicher. Den 19-jährigen Mainzer und den 38-Jährigen (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) erwarten nun Strafverfahren wegen Tankbetrug und Bandendiebstahls. (shb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis