Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Einbruch in Restaurant

Kürten (ots)

In Hungenbach haben unbekannte Täter eine Tür eines Restaurants aufgehebelt und Bargeld entwendet.

Die Tatzeit wird von Donnerstag, 23.30 Uhr bis Sonntag (24.03.) 13. 00 Uhr eingegrenzt. Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei zu einem Hotel- und Restaurantbetrieb an der Straße Hungenbach gerufen. Diebe hebelten in der obengenannten Tatzeit eine rückwärtige Tür des Restaurants auf und stahlen Bargeld aus der Kasse. Hinweise und Beobachtungen zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

