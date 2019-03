Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zwei Geschäftseinbrüche am Wochenende- Zeugen gesucht!

Leichlingen (ots)

Am Montag ist die Polizei zu zwei Einbrüchen Im Brückerfeld gerufen worden.

Am Wochenende, in der Zeit von Samstag 16.00 Uhr bis Montagmorgen (25.03.) 06.00 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Lebensmittelgeschäftes in der Fußgängerzone Im Brückerfeld auf. Die Diebe gelangten so ins Innere und durchsuchten den Kassen- und Küchenbereich des Ladens. Sie stahlen Bargeld und Wurstwaren.

In der Nacht zu Montag zwischen Sonntagabend 23.00 Uhr bis 03.00 Uhr morgens am Montag (25.03.) wurde an derselben Anschrift die Eingangstür einer Eisdiele aufgehebelt. Die Tür stand einen Spalt offen, als die Eigentümer eintrafen. Es blieb beim Versuch.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei Rhein-Berg zu melden. (shb)

