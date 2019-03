Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher in Refrath

Bergisch Gladbach (ots)

Über Tag sind am Montag Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in Alt-Refrath eingebrochen.

Zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr nutzen Einbrecher gestern (25.03.) die Abwesenheit der Anwohner eines Einfamilienhauses an der Straße Kieppenmühlenweg aus. Sie hebelten ein rückwärtiges Terrassenfenster auf und gelangten so ins Innere. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen offensichtlich mehrere Gegenstände. Wie viel und was genau die Diebe mitnahmen, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Montagnachmittag geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei zu melden. (shb)

