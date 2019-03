Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Alarmanlage verschreckt Fensterbohrer

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagabend hatten Diebe versucht in ein freistehendes Einfamilienhaus in Lückerath einzubrechen.

Gut investiert hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Montanusstraße. Als Einbruchschutz hatten sie unter anderem eine Alarmanlage an ihrem freistehenden Haus installiert. Diese löste am Samstag (23.03.) gegen 21.20 Uhr aus und verschreckte vermutlich Einbrecher auf frischer Tat. Die Täter hatten bereits versucht durch Bohren oder Stehen ein Loch in die Verglasung der Terrassentür zu stemmen. Es blieb beim Versuch.

Zeugen, die flüchtende Täter oder ein verdächtiges Fahrzeug zu dieser Zeit wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (shb)

