Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Neuer Polizeichef für Nordenham +++ Polizeipräsident Andreas Sagehorn führt Polizeioberrat Dominikus Wolking in Amt als Kommissariatsleiter ein +++

Oldenburg/Nordenham (ots)

Neues Gesicht an der Spitze der Nordenhamer Polizei: Polizeioberrat Dominikus Wolking wurde am heutigen Montag (16. März) vom Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Andreas Sagehorn, in sein Amt als Leiter des Polizeikommissariats Nordenham eingeführt. Der 35-jährige Wolking war zuletzt in Abwesenheitsvertretung als Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven in Verantwortung. In Nordenham folgt er auf Polizeioberrat Henrick Hackmann, der im Sommer 2025 die Leitung der Leitstelle in Oldenburg übernommen hatte. Die Dienststelle in Nordenham war seitdem übergangsweise von Matthias Ahlers geführt worden, der Erste Polizeihauptkommissar kehrt nunmehr auf seinen regulären Dienstposten als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes zurück.

"Dominikus Wolking verfügt über viel polizeiliche Erfahrung und bringt ein hohes Maß an Fachwissen mit. Darüber hinaus besitzt er die Fähigkeit, Menschen zu begeistern und mitzureißen. Diese Eigenschaften werden ihm helfen, schnell in Nordenham Fuß zu fassen und eigene Akzente zu setzen. Ich wünsche ihm als Leiter des Kommissariats viel Erfolg und ein gutes Händchen bei all seinen Entscheidungen", sagte Polizeipräsident Andreas Sagehorn in seiner Rede zur Amtseinführung, zu der sich neben Kolleginnen und Kollegen auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Justiz, Feuerwehr und weiteren Institutionen im Café Lohmann eingefunden hatten. Unter ihnen weilten unter anderem der Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Polizeidirektor Carsten Hoffmeyer, Nordenhams Bürgermeister Nils Siemen sowie der Landrat des Landkreises Wesermarsch, Stephan Siefken, der ein Grußwort hielt.

Dominikus Wolking trat 2009 in den Dienst der niedersächsischen Polizei ein. Nach dem dreijährigen Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen sammelte er in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch erste Erfahrungen im Einsatz- und Streifendienst und im Zentralen Kriminaldienst. Nach einem halben Jahr im Behördenstab der Polizeidirektion Oldenburg als Angehöriger des Dezernats 14 - zuständig für Technik sowie Führungs- und Einsatzmittel - kehrte der Polizeirat nach Delmenhorst zurück, wo er unter anderem als Dienstschichtleiter im Ein-satz- und Streifendienst tätig war.

Vor seinem Master-Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei übernahm Dominikus Wolking die Leitung des für Betrugs-, Umwelt- und Wirtschaftsstraftaten zuständigen Fachkommissariats 3 im Zentralen Kriminaldienst in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Nach erfolgreichem Master-Studium übernahm Dominikus Wolking im März 2023 die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion Cuxhaven. Zuletzt hatte er die Inspektion in Cuxhaven für einige Monate in Stellvertretung verantwortlich geleitet.

"Ein starkes Team ist die Grundlage für professionelle Polizeiarbeit. Im Polizeikommissariat Nordenham erlebe ich ein hohes Engagement und Zusammenhalt - darauf möchte ich gemeinsam aufbauen. Gleichzeitig ist mir die enge und verlässliche Zusammenarbeit mit Kommunen, Institutionen und Hilfsorganisationen besonders wichtig", sagte Dominikus Wolking. Der Polizeioberrat ist in seiner neuen Funktion fortan gemeinsam mit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der ca. 46.000 Bürgerinnen und Bürger in Nordenham und den Gemeinden Butjadingen, Stadland und Jade zuständig.

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