POL-OLD: Viele Verstöße bei Kontrolle von Tier- und Lebensmitteltransporten auf der A1 bei Wildeshausen festgestellt +++ Gravierende Mängel bei einem Hähnchengrillwagen +++

Oldenburg/Wildeshausen (ots)

Am Donnerstag, 05. März 2026, hat die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg eine Schwerpunktkontrolle von Tier- und Lebensmitteltransporten auf der Rastanlage Wildeshausen-Süd an der Autobahn 1 durchgeführt. Unterstützt wurden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dabei von Mitarbeitenden des Veterinäramtes des Landkreises Oldenburg. Bei knapp drei Viertel der insgesamt 46 kontrollierten Fahrzeuge wurden Beanstandungen festgestellt - die Verstöße betrafen unter anderem die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten, die Ladungssicherung oder die Stellflächengröße.

Ein 45-Jähriger aus Barmstedt war ohne Fahrerlaubnis mit seinem Kleintransporter unterwegs und stand zudem unter dem Einfluss berauschender Substanzen, wie eine vor Ort durchgeführte Blutentnahme ergab. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, weitere Maßnahmen wurden eingeleitet.

Beendet wurde die Fahrt auch für einen 50-jährigen Mann aus Bremen, der mit einem Grillhähnchenverkaufsfahrzeug auf dem Weg nach Dötlingen war. Die Überprüfung beim TÜV ergab, dass sich das Fahrzeug in mehrfacher Hinsicht in einem desolaten Zustand befand: So war die Hauptuntersuchung des Fahrzeuges seit mehr als einem Jahr abgelaufen, die eingebaute Gasanlage wies derart gravierende Mängel auf, dass das Gas unkontrolliert austreten konnte. Da darüber hinaus auch erhebliche hygienische Mängel festgestellt wurden, wurde die Vernichtung aller auf dem Transport befindlichen Lebensmittel angeordnet was durch das Veterinäramt begleitet wurde. Es wurden entsprechende polizeiliche Verfahren eingeleitet. Das Gewerbeaufsichtsamt Bremen wurde über den Sachverhalt informiert.

