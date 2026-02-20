Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg überprüft Güterverkehr auf A1 bei Wildeshausen

Weiterfahrt in 15 Fällen untersagt

Oldenburg/Wildeshausen (ots)

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, haben Einsatzkräfte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg sowie Mitarbeitende des Bundesamts für Logistik und Mobilität eine Überprüfung der Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs auf der Autobahn 1 vorgenommen. Der Schwerpunkt der Kontrolle, die auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen-Süd stattfand, lag auf der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unterstützt wurde die Kontrolle durch einen Mitarbeiter des TÜV Nord.

Von insgesamt 47 kontrollierten Fahrzeugen mussten 15 die Weiterfahrt untersagt werden. Überwiegend wurde dabei Mängel an Ladungssicherung, Bremsanlagen sowie Reifen festgestellt.

In den Fokus der Kontrollaktion geriet ein besonders seltenes Gespann, das aus den Niederlanden nach Dänemark unterwegs war. Hierbei handelte es sich um einen Lastwagen aus dem Jahre 1952 sowie einen ebenso alten Anhänger. Das Gespann, das zu einem Wohnmobil umgebaut wurde, war allerdings auch technisch in die Jahre gekommen: Die Mängel am Zugfahrzeug wurden als erheblich, die Gesamtheit der Mängel am Anhänger als verkehrsunsicher eingestuft. Nach einem kurzen Werkstattaufenthalt konnte schließlich die Weiterfahrt gestattet werden.

