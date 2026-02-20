PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg überprüft Güterverkehr auf A1 bei Wildeshausen
Weiterfahrt in 15 Fällen untersagt

POL-OLD: Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg überprüft Güterverkehr auf A1 bei Wildeshausen / Weiterfahrt in 15 Fällen untersagt
  • Bild-Infos
  • Download

Oldenburg/Wildeshausen (ots)

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, haben Einsatzkräfte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg sowie Mitarbeitende des Bundesamts für Logistik und Mobilität eine Überprüfung der Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs auf der Autobahn 1 vorgenommen. Der Schwerpunkt der Kontrolle, die auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen-Süd stattfand, lag auf der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unterstützt wurde die Kontrolle durch einen Mitarbeiter des TÜV Nord.

Von insgesamt 47 kontrollierten Fahrzeugen mussten 15 die Weiterfahrt untersagt werden. Überwiegend wurde dabei Mängel an Ladungssicherung, Bremsanlagen sowie Reifen festgestellt.

In den Fokus der Kontrollaktion geriet ein besonders seltenes Gespann, das aus den Niederlanden nach Dänemark unterwegs war. Hierbei handelte es sich um einen Lastwagen aus dem Jahre 1952 sowie einen ebenso alten Anhänger. Das Gespann, das zu einem Wohnmobil umgebaut wurde, war allerdings auch technisch in die Jahre gekommen: Die Mängel am Zugfahrzeug wurden als erheblich, die Gesamtheit der Mängel am Anhänger als verkehrsunsicher eingestuft. Nach einem kurzen Werkstattaufenthalt konnte schließlich die Weiterfahrt gestattet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Oldenburg
Pressestelle
Theodor-Tantzen-Platz 8
26122 Oldenburg
Tel.: 0441/790-1040
E-Mail: pressestelle@pd-ol.polizei.niedersachsen.de
Homepage: www.polizei-oldenburg.de

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Oldenburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Oldenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren