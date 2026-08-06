Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall zwischen Zweirad und Pkw - 58-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

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Oberhausen (ots)

Am Mittwochmorgen (05.08.) kam es gegen 07:06 Uhr auf der Mülheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Fahrer einer BMW die Mülheimer Straße in Fahrtrichtung Mülheim. An der dortigen Ampel, in Höhe der Brücktorstraße, musste er aufgrund der Rotphase verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 40-jähriger Audi-Fahrer war nach eigenen Angaben kurzzeitig abgelenkt und fuhr auf das Motorrad auf. Der 58-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Kühlflüssigkeit aus einem der Fahrzeuge auslief, war außerdem eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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