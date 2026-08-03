Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zusammenstoß zwischen Krankenfahrstuhl und Fahrradfahrer

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Oberhausen (ots)

Am Sonntag (02.08.) kam es gegen 15:35 Uhr in Oberhausen-Sterkrade zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krankenfahrstuhl und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Ermittlungen befuhren beide Beteiligten den Fahrradschutzstreifen der Brandenburger Straße in Fahrtrichtung Steinbrinkstraße. In Höhe der Ramgestraße beabsichtigte der 89-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhls, den vor ihm fahrenden 64-jährigen Radfahrer links zu überholen. Hierzu betätigte er die Hupe und setzte anschließend zum Überholen an. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es während des Überholvorgangs zu einer Berührung zwischen dem Krankenfahrstuhl und dem Lenker des Fahrrads. Der 64-jährige Radfahrer stürzte daraufhin gegen ein Verkehrszeichen und erlitt leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der 89-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls blieb unverletzt.

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