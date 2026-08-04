Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Acht Taschendiebstähle aufgeklärt - Tatverdächtiger in Haft

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Oberhausen (ots)

Nach einer Serie von Taschendiebstählen im Oberhausener Stadtgebiet konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Über mehrere Monate hinweg kam es insbesondere in verschiedenen Lebensmitteldiscountern zu Taschendiebstählen mit einem gleichartigen Vorgehen. Der bislang unbekannte Täter soll vor allem ältere Kundinnen und Kunden ins Visier genommen und ihnen unbemerkt die Geldbörsen entwendet haben. Im Anschluss wurden mit den erlangten Bankkarten Bargeldbeträge im vierstelligen Bereich an Geldautomaten abgehoben. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhielt die Polizei einen entscheidenden Hinweis von einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Discounters. Ihr war über einen längeren Zeitraum eine männliche Person aufgefallen, die sich auffällig lange im Geschäft aufhielt, jedoch nur selten Einkäufe tätigte. Dabei beobachtete sie, dass sich der Mann wiederholt in der Nähe älterer Kundinnen und Kunden aufhielt. Zudem waren in dem Geschäft mehrfach leere Geldbörsen aufgefunden worden. Im Juni sprach die Mitarbeiterin den Mann mutig an und bat ihn in ihr Büro. Dieser entzog sich jedoch dem Gespräch, flüchtete aus dem Geschäft und stieg in einen Pkw ein. Die Mitarbeiterin konnte das Kennzeichen des Fahrzeugs ablesen und informierte umgehend die Polizei. Durch umfangreiche Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats konnte über den Fahrzeughalter schließlich der mutmaßliche Tatverdächtige identifiziert werden.

Am Mittwoch (29.07.) nahmen Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Oberhausen den 35-jährigen Mann rumänischer Staatsangehörigkeit in Duisburg fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Anschließend wurde der Tatverdächtige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

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