Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (07.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer in der Friedberger Straße. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die Friedberger Straße in östliche Richtung und übersah ein dort wartendes Auto einer 50-Jährigen. Der 25-Jährige versuchte noch nach rechts auszuweichen, kollidierte dann jedoch mit dem Auto. Das Motorrad wurde in Folge dessen gegen ein weiteres Auto eines 81-Jährigen geschleudert. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.500EUR. Die Polizei ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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