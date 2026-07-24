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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (682) Brand eines Holzunterstandes

Gunzenhausen (ots)

Am späten Donnerstagabend (23.07.2026) geriet ein Holzunterstand für Mülltonnen und Fahrräder in Gunzenhausen in Brand. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) der Brand eines Holzunterstandes für Mülltonnen und Fahrräder in der Leibnizstraße in Gunzenhausen gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei löschte die Feuerwehr den bereits in Vollbrand stehenden Unterstand. Durch die Flammen wurde dieser vollständig zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Mehrfamilienhaus verhindern. Durch die Hitze der Flammen wurden jedoch Fenster des Wohnhauses sowie drei geparkte Pkw und eine an den Unterstand angrenzende Garage beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen zufolge insgesamt auf etwa 30.000 Euro. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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