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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (433) Verkehrsunfall in der Rothenburger Straße

Zirndorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (06.05.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Rothenburger Straße. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Der 62-jährige Fahrer eines Dacia befuhr gegen 16:25 Uhr die Rothenburger Straße in Fahrtrichtung Nürnberg. Etwa auf Höhe der Oberasbacher Straße touchierte sein Fahrzeug einen rechts neben ihm fahrenden Pkw. Im Anschluss beschleunigte der Dacia und fuhr auf einen vorausfahrenden VW auf. Der Dacia geriet daraufhin über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg und kollidierte schließlich mit einem Zaun. Sowohl der 62-Jährige als auch der 47-jährige Fahrer des VW erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Zirndorf nahm den Unfall vor Ort auf. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass das Fahrverhalten des 62-jährigen Dacia-Fahrers möglicherweise auf eine medizinische Ursache zurückzuführen ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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