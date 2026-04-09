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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (326) Aufmerksamer Zeuge überführt Saxophondiebe - Festnahme

Nürnberg (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost am 30. März 2026, zwei mutmaßliche Saxophondiebe festzunehmen. Der 40-jährige Mann und seine 38-jährige Bekannte zeigten sich geständig.

Ein 33-jähriger Deutscher stellte am 22. März 2026 seine Tasche vor der Tür seines Hauses in der Sybelstraße ab. In dieser befand sich unter anderem das Saxophon des Mannes. Als er später zurückkam, war die Tasche von Unbekannten entwendet worden.

Einige Tage später wurde in einem Nürnberger Musikgeschäft ein Saxophon von einem Mann und einer Frau zum Ankauf angeboten. Der Ladeninhaber behielt das Instrument, um es für einen möglichen Ankauf zu überprüfen. Der 33-jährige Geschädigte ist Stammkunde des Geschäfts und berichtete dem Inhaber vom Diebstahl seines Saxophons. Beide erkannten, dass es sich bei dem zum Ankauf angebotenen Saxophon um das gestohlene Instrument handelte und verständigten die Polizei.

Am 30. März 2026 kamen der 40-jährige Deutsch-Amerikaner und seine 38-jährige deutsche Bekannte in das Musikgeschäft, um den Verkauf des Saxophons abzuschließen. Im Geschäft warteten bereits mehrere Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, die die beiden Tatverdächtigen vorläufig festnahmen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls strafrechtlich verantworten. Die Tat selbst räumten die beiden bereits ein.

Die Beamten stellten das Saxophon sicher und händigten es dem 33-Jährigen wieder aus.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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