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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (325) Auseinandersetzung vor einer Nürnberger Diskothek - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bereits am Samstag, dem 28.03.2026, kam es vor einer Diskothek in Nürnberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 03:25 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über Notruf ein, dass es in einer Diskothek in der Bahnhofstraße zu einer Schlägerei gekommen sei, die sich dann in den Außenbereich verlagerte. Dabei wurde ein 19-jähriger Deutscher mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Täter flüchtete zunächst. Das Messer wurde vor Ort an die Polizei übergeben und sichergestellt.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten einen 22-jährigen Afghanen vorläufig festnehmen. Der 19-jährige Deutsche erlitt leichte Verletzungen. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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