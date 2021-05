POL-MFR: (772) Baukompressoren in Brand geraten

Polizeipräsidium Mittelfranken

Am Montagnachmittag (31.05.2021) gerieten in der Nürnberger Innenstadt zwei Baukompressoren aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und verursachten dadurch eine starke Rauchentwicklung. Der Brand griff auch auf ein angrenzendes Gebäude über.

In einem Hinterhof in der Kolpinggasse gerieten am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr zwei Baukompressoren aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Ärztehaus über. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg brachte den Brand jedoch zügig unter Kontrolle.

Eine Person verletzte sich nach bisherigem Kenntnisstand in Zusammenhang mit dem Brand leicht. Es entstand weiterhin erheblicher Gebäudeschaden. Die Schadenhöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sperrte mit Unterstützung der Verkehrspolizei Nürnberg und weiteren mittelfränkischen Einsatzeinheiten den Brandort weiträumig ab.

Im Zuge der Rauchentwicklung kam es kurzfristig zu Sichtbehinderungen im Straßenverkehr.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

