POL-MFR: (769) Mit mutmaßlich gestohlenem Rad bei Verkehrskontrolle geflüchtet - Festnahme

Erlangen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (29.05.2021) flüchtete ein 35-jähriger Mann bei einer Verkehrskontrolle in der Erlanger Innenstadt mit einem gestohlenen Rad. Der Mann war mutmaßlich nur Minuten zuvor in mehrere Kellerabteile eingebrochen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt wollte den Mann gegen 04:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen. Doch anstatt anzuhalten, gab der 35-Jährige Gas und versuchte zu entkommen. Den Beamten gelang es kurz darauf dennoch, den Flüchtigen zu stoppen. Bei seiner Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass er bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Er konnte keine schlüssigen Angaben zur Herkunft des Fahrrads machen und in seinem Rucksack fanden die Polizisten zudem augenscheinliches Aufbruchswerkzeug. Beides wurde sichergestellt.

Kurz darauf meldeten sich Anwohner vom Riversideplatz, weil bei ihnen offenbar in den Keller eingebrochen war. Einem der Geschädigten wurde zudem ein Fahrrad entwendet - Es handelte sich um das bereits sichergestellte Rad, mit dem der 35-Jährige zuvor angehalten wurde.

Mittlerweile ermittelt das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den Mann. Der 35-Jährige wird indes im Laufe des Tages auf Grund des bereits bestehenden Haftbefehls einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Marc Siegl/n

