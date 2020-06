Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (823) VU-Flucht mit Fahrrad - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am vergangenen Donnerstag (18.06.2020) ereignete sich in der Fürther Altstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines Pkw. Der Radfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Fürth sucht Zeugen.

Gegen 18:30 Uhr befuhr der Fahrer eines silbernen VW-Golf die Gustavstraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung zur Henri-Dunant-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem jugendlichen Fahrradfahrer, der von rechts in die Kreuzung eingefahren war.

Der Radfahrer war in Begleitung eines zweiten, ebenfalls jugendlichen Fahrradfahrers. Beide Personen flüchteten im Anschluss an den Unfall in die Gustavstraße. An der Ecke Baldstraße/Gustavstraße/Mühlstraße ließ der Unfallbeteiligte sein Fahrrad zurück und entfernte sich in unbekannte Richtung. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Es handelt sich um ein lilafarbenes Jugendrad, Marke Ragazzi, Typ Generation.

Die beiden Jugendlichen waren ca. 14-15 Jahre alt und hatten südländisches Aussehen.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden am Pkw in vierstelliger Höhe.

Die Verkehrspolizei in Fürth hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den jugendlichen Fahrradfahrer aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet oder damit in Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei in Fürth unter der Telefonnummer 0911/973997-180 entgegen.

Janine Mendel

