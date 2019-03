Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (360) Streit in Drogerie eskalierte - Mann versprühte Pfefferspray

Nürnberg (ots)

Am Samstag (16.03.2019) eskalierte der Streit zwischen zwei Männern in einem Drogeriemarkt in der Werderau. Ein Mann versprühte im Laufe der Auseinandersetzung Pfefferspray und verletzte hierdurch mehrere Kunden des Einkaufsmarktes.

Der 27-jährge Mann und sein 33-jähriger Kontrahent waren gegen 12:45 Uhr in dem Drogeriemarkt in der Ernst-Sachs-Straße aneinandergeraten. Nach einem anfangs verbalen Streit zückte der 27-Jährige ein Tierabwehrspray und setzte dieses ein. Im Laufe der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung beschädigten die Männer die Warensicherung im Eingangsbereich des Marktes.

Durch den Einsatz des Pfeffersprays erlitten mehrere Kunden Atemwegsreizungen. Letztlich mussten sich drei Personen vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgen lassen. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Lüftung der Verkaufsräume.

Die Polizei leitete gegen die beiden beteiligten Männer jeweils entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ein.

