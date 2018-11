POL-EU: Sperrmüll angezündet

53879 Euskirchen (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (3.40 Uhr) bemerkte ein Anwohner der Peter-Simon-Straße Brandgeruch. Als er nach der Ursache schaute, erkannte er einen brennenden Sperrmüllhaufen auf einem Grünstreifen an der Straße. Unbekannte hatten offenbar die abgestellten Holzmöbel und Matratzen in Brand gesetzt. Die hinzu gerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurden drei große Müllbehälter in der Nähe beschädigt.

